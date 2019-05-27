Темы дня : В Хакасии продолжают искать пропавших туристов, глава района подрался с журналистом, на Центральную Россию надвигается аномальная жара

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-27T14:57:37+03:00

В Хакасии продолжают искать пропавших туристов, глава района подрался с журналистом, на Центральную Россию надвигается аномальная жара 00:00 00:00

Главные темы:

- В Хакасии продолжают искать пропавших туристов. На месте работает группа из 15-ти человек, среди них 4 волонтёра. Спасателям удалось найти двух погибших. Это Дмитрий Егоров и Артём Сергеев.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Статья - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Кроме этого, будет проверена информация о коррупционной составляющей в работе Зайцева, о чём говорилось в программе «Вести. Дежурная часть».

Зайцеву не понравился вопрос репортёра об условиях жизни людей, пострадавших при природных пожарах четыре года назад. Съёмочная группа зашла в кабинет чиновника за комментарием. Выслушав корреспондента, Зайцев набросился на него, с силой швырнув на пол. При этом заместители Зайцева, которые тоже были в кабинете, даже не пытались остановить своего начальника, а начали закрывать объектив видеокамеры.

- На Центральную Россию надвигается аномальная жара. Синоптики утверждают, что воздух прогреется до пиковой температуры к среде - 32 градуса выше ноля. Такого в мае не было 12 лет. Климатическая норма будет превышена на 3-4 градуса, рассказала ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Елена Волосюк.

- Заявление Патриарха Кирилла попало в топ новостей и вызвало новую дискуссию. Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сообщил предстоятель РПЦ. В воскресение он совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге. Обращаюсь к верующим, Патриарх отметил: такое количество новых храма объясняется не тем, что у церкви много денег и она не знает, куда их потратить. По словам предстоятеля РПЦ, народ, прошедший через годы атеизма, понял, что без Бога ничего не получается — и в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к нему.

- Внимание к этим словам вряд ли было бы таким пристальным, если бы не ситуация в Екатеринбурге, где две недели назад начались стихийные акции против строительства собора в центре городе.

ВЦИОМ провёл опрос, после которого возведение храма перенесли в другое место. Сегодня должна быть сформирована рабочая группа для урегулирования конфликта.

- В Каннах завершился 75-й кинофестиваль. Золотую пальмовую ветвь в этом году получил корейский режиссёр Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты». Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал актер Антонио Бандерас. Российский 27- летний режиссер Кантемир БалАгов тоже оказался в почете у жюри фестиваля. В Канны БалАгов привёз ленту "Дылда" и получил награду за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

- В России стартовала основная волна ЕГЭ. В понедельник - экзамены по литературе и географии. Затем выпускники будут сдавать обязательные предметы - математику и русский язык - это в среду и следующий понедельник. И одним из последних школьники напишут обществознание. Сдавать его готовится и выпускник из города Назарово Красноярского края. Андрей Коробков последние два года учился "в малиннике" - он был единственным мальчиком в классе!