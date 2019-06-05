Темы дня : Минэкономразвития опроверг прогнозы падения ВВП, а дневники «дятловцев» передали прокуратуре
Елена Афонина - с главными новостями дня
Минэкономразвития опроверг прогнозы падения ВВП, а дневники «дятловцев» передали прокуратуре
Главные темы:
- Минэкономразвития опроверг прогнозы падения ВВП. Ранее Всемирный банк понизил оценку роста валового внутреннего продукта России до 1,2 процента. Эксперты связывают ухудшение прогноза с сокращением добычи нефти, жёсткой денежно-кредитной политикой и повышением налога на добавленную стоимость.
- Дневники "дятловцев" передали прокуратуре. Они необходимы следствию на время проверки. Как рассказал руководитель общественного фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, вернуть все документы пообещали в конце лета.