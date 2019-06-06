2019-06-06T20:42:46+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Темы дня : Путин встретился с главами информагентств и государств, Алибасова погрузили в медикаментозный сон, директора гимназии могут уволить за высокий проходной бал для девочек

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

Путин встретился с главами информагентств и государств, Алибасова погрузили в медикаментозный сон, директора гимназии могут уволить за высокий проходной бал для девочек

00:00
00:00

Главные темы:

- В Петербурге Владимир Путин прочитал лекцию руководителями международных информационных агентств, рассказал о вмешательстве России в выборы в других государствах и встретился с главами Армении, Болгарии и Словакии.

Как всегда на Петербургском международном экономическом форуме звучат важные заявления. Говоря об оттоке инвестиций из России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российского бизнеса.

- Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

- Гендерный скандал в пермской элитной гимназии может закончиться увольнением директора. Прокуратура подала на Татьяну Дьякову в суд. Ее обвинили в нарушении права на образование - сообщил прокурор Дзержинского района Перми Эдуард Дубров.

Скачать передачу [mp3, 18.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Темы дня : На форум в Петербурге прилетели представители 120 стран, Бари Алибасов отмечает день рождения в больнице, в Подмосковье хоронят убитого спецназовца Никиту Белянкина

В студии: Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Зеленский прокомментировал петицию с требованием его отставки
В Дубае туристический автобус попал в ДТП
Администрация Зеленского заявила о политической безответственности Рады
В России в 2020 году увеличится материнский капитал
Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN
ПМЭФ–2019: Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Кузбассом
РПЦ не будет вносить изменение в текст молитвы «Отче наш»
Победителями Международных кадетских игр стали участники из Санкт-Петербурга
Новый глава Астраханской области – в «школе губернаторов»
Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса
В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу
Националисты забросали файерами дом Порошенко
В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины
Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково
Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости
Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией
Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»
Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе
Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек
Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"
Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна