Темы дня : Путин встретился с главами информагентств и государств, Алибасова погрузили в медикаментозный сон, директора гимназии могут уволить за высокий проходной бал для девочек

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-06T20:42:46+03:00

Путин встретился с главами информагентств и государств, Алибасова погрузили в медикаментозный сон, директора гимназии могут уволить за высокий проходной бал для девочек 00:00 00:00

Главные темы:

- В Петербурге Владимир Путин прочитал лекцию руководителями международных информационных агентств, рассказал о вмешательстве России в выборы в других государствах и встретился с главами Армении, Болгарии и Словакии.

Как всегда на Петербургском международном экономическом форуме звучат важные заявления. Говоря об оттоке инвестиций из России, глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российского бизнеса.

- Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

- Гендерный скандал в пермской элитной гимназии может закончиться увольнением директора. Прокуратура подала на Татьяну Дьякову в суд. Ее обвинили в нарушении права на образование - сообщил прокурор Дзержинского района Перми Эдуард Дубров.