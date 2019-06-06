«Политический Нострадамус» Валерий Соловей: Были у народа деньги - терпели чиновников. Теперь их хамство не прощают
Профессор Соловей предупреждает: не нужно контролировать соцсети, там общество может выплеснуть свое недовольство и не выносить его из интернета в реальную жизнь.Фото: Влад КОМЯКОВ
Доктор исторических наук и известный прогнозист обсудил с «Комсомолкой», почему так озлоблено российское общество и чего народу ждать дальше
«Политический Нострадамус» Валерий Соловей: Были у народа деньги - терпели чиновников. Теперь их хамство не прощают
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