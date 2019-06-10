Темы дня : В организме Голунова не нашли наркотиков, состояние Алибасова вызывает опасения, из банков утекли личные данные сотен тысяч россиян

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-10T14:03:20+03:00

В организме Голунова не нашли наркотиков, состояние Алибасова вызывает опасения, из банков утекли личные данные сотен тысяч россиян 00:00 00:00

Главные темы:

- Защита журналист Ивана Голунова обжалует меру пресечения до 11 июня. Как рассказал адвокат Голунова Дмитрий Джулай, экспертиза установила, что ни в организме, ни в смывах с ладоней и ногтевых пластинах следов наркотических средств нет. Ивана Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотических средств. Это одна из частей 228-й статьи Уголовного кодекса, которую называют народной.

- У Бари Алибасова появились осложнения: один из ожогов в пищеварительной системе зарастает не правильно. Алибасов находится в реанимации института Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы. Продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав её с лимонадом или йогуртом.

- Суд арестовал восьмого участника драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. Таким образом, все фигуранты дела находятся под стражей. Тем временем, в Москве продолжается расследование еще одного резонансного преступления - убийства спортсмена, который заступился за беременную. 9 июня в торговом центре задержали троих подозреваемых. В понедельник суд изберет им меру пресечения.

- Россия готова работать с новым правительством Молдавии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, страна переживает рукотворный кризис из-за молдавского Конституционного суда, который разрушил внутреннюю политическую систему.

- Данные почти миллиона россиян оказались в открытом доступе. В сеть утекли имена, мобильные телефоны, сведения о работе и домашние адреса граждан. Это персональная информация клиентов ОТП-Банка, Альфа-Банка и ХКФ-Банка - передает Коммерсант.

- Бывший начальник колонии в Красноярском крае три года проведет за решеткой. Александра Рудакова поймали на взятке - он собирался отпустить преступника, который прикинулся миллионером-криптовалютчиком. Начальник поверил, что у мошенника есть биткоины и предложил сделку.