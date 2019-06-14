Был бы повод : Рождение звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин», начало гонений на генетику в СССР
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Рождение звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин», начало гонений на генетику в СССР
14 июня. В этот день в разные годы:
1777 год. Конгресс принимает звездно-полосатый флаг США.
1905 год. Начинается восстание на броненосце "Потемкин".
1939 год. В СССР начались гонения на генетику.
1988 год. На экраны в США выходит фильм "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером.
1989 год. В США выходит диск Бориса Гребенщикова Radio Silence.