Был бы повод : Рождение звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин», начало гонений на генетику в СССР

СЕГОДНЯ 04:46 2019-06-14T19:04:18+03:00

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Рождение звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин», начало гонений на генетику в СССР 00:00 00:00

14 июня. В этот день в разные годы:

1777 год. Конгресс принимает звездно-полосатый флаг США.

1905 год. Начинается восстание на броненосце "Потемкин".

1939 год. В СССР начались гонения на генетику.

1988 год. На экраны в США выходит фильм "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером.

1989 год. В США выходит диск Бориса Гребенщикова Radio Silence.