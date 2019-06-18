2019-06-18T15:19:57+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Был бы повод : Беспосадочный перелет над Северным полюсом, возвращение Марины Цветаевой из эмиграции, день рождения Пола Маккартни

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыМихаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Беспосадочный перелет над Северным полюсом, возвращение Марины Цветаевой из эмиграции, день рождения Пола Маккартни

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18 июня. В этот день в разные годы:

- 1937 год - на самолете АНТ-25 летчиками Чкаловым, Байдуковым и Беляковым был совершен легендарный беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер.

- 1939 год - из эмиграции в СССР возвращается Марина Цветаева.

- 1940 год - Шарль де Голль выступает по BBC в Лондоне с призывом к французам продолжать борьбу с гитлеровской Германией.

- 1942 год - день рождения Пола Маккартни.

- 1955 год - выходит первый номер журнала "Юность" под редакторством Валентина Катаева.

- 1995 год - на Первом канале Жириновский обливает Немцова соком.

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