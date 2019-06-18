Главное - вовремя : Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-18T13:00:53+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня

Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!» 00:00 00:00

Главные темы:

- Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!» Как заставляют покупать ненужные лекарства, насколько завышают цены; и как не стать жертвой «аптечной мафии».

- Экспертиза не нашла оскорбления в слове «мусор» в обращении к полицейскому.

- Mail.ru Group запустила голосового помощника "Маруся".

- В Хабаровском крае ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ.

- В Госдуме разработали законопроект о наказании за домогательства.

- На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения.

- "Восток", "Буран", Ту-144. Что СССР и Россия привозили в Ле Бурже.

- Маленькая улочка Новороссийска стала автобаном. Что делать жителям?

- Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы.

- Коридоры власти.

- Зеленский выступил за расширение санкций против России и заночевал в Берлине.

- Лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.