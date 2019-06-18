Главное - вовремя : Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!»
Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными новостями дня
Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!»
Главные темы:
- Откровения аптечного работника: «Фармацевт не заинтересован в том, чтобы вас вылечить!» Как заставляют покупать ненужные лекарства, насколько завышают цены; и как не стать жертвой «аптечной мафии».
- Экспертиза не нашла оскорбления в слове «мусор» в обращении к полицейскому.
- Mail.ru Group запустила голосового помощника "Маруся".
- В Хабаровском крае ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ.
- В Госдуме разработали законопроект о наказании за домогательства.
- На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения.
- "Восток", "Буран", Ту-144. Что СССР и Россия привозили в Ле Бурже.
- Маленькая улочка Новороссийска стала автобаном. Что делать жителям?
- Блогер Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы.
- Коридоры власти.
- Зеленский выступил за расширение санкций против России и заночевал в Берлине.
- Лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.