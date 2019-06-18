Темы дня : Участники драки в Чемодановке арестованы на 2 месяца, чиновники предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-18T14:30:22+03:00

Участники драки в Чемодановке арестованы на 2 месяца, чиновники предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор 00:00 00:00

Главные темы:

- 15 участников массовой драки в Чемодановке арестованы на два месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд Пензы. Сотрудники прокуратуры и следственного комитета продолжают общаться с местными жителями.

- Чиновники предложили изымать земельные участки за нескошенную траву и мусор. Таким образом министерство экономического развития предлагает бороться с нарушениями правил пожарной безопасности. Если инициативу одобрят - участки, которые заросли травой или превратились в свалку отнимут через суд.

- На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило больше 800 тысяч обращений. Их приём продолжается. Люди задают вопросы о разных сферах - здравоохранении, ЖКХ, образовании.

- Названы самые популярные профессии у абитуриентов. Исследование портала "Суперджоб" показало, что российские выпускники чаще всего выбирают программирование и медицину. Третье место занимают инженерные специальности.

- Население земли за 30 лет вырастет на 2 миллиарда человек. По прогнозам специалистов ООН, к 2050-му году оно составит почти 10 миллиардов.

В докладе организации отмечается, что наибольший темп прироста населения в беднейших странах: в Нигерии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии. Также ожидается, что через 8 лет Индия обойдёт Китай в рейтинге самой населенной страны.

- Космический туризм стал доступнее. Теперь на МКС можно будет отправиться на кораблях американской компании Боинг. Удовольствие недешевое - стоимость полёта на зарубежном аппарате не меньше, чем на российском "Союзе" - пока единственном, который возит путешественников на орбиту. А это около 50 миллионов долларов.

Но улететь не сложно - главное благополучно вернуться. В России к этому относятся настолько серьёзно, что даже создали специальный отряд по спасению космонавтов.

- Магазины будут отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Нереализованную ритейлерами еду примут больницы, хосписы и поликлиники - об этом сообщил член комиссии Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.

- В Госдуме предложили приравнять сексуальные домогательства к изнасилованию. Законопроект разработал депутат Руслан Бальбек. В документе идёт речь о «настойчивом приставании к людям» и «домогательстве сексуального характера», а особое внимание уделено преступлениям против несовершеннолетних. Закон предусматривает уголовное наказание, до шести лет лишения свободы.