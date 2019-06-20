2019-06-20T21:10:05+03:00
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Темы дня : Александр Гамов: Из вопросов про медицину сделали показуху

Президент России ответил на вопросы нашего обозревателя Александра Гамова (крайний слева на фото)Президент России ответил на вопросы нашего обозревателя Александра Гамова (крайний слева на фото)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш обозреватель, побывавший на Прямой линии и переговорившей с Президентом после неё, рассказывает о том, что осталось за кадром

Александр Гамов: Из вопросов про медицину сделали показуху

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- Итак, сегодня состоялась ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным". Программа продолжалась 4 часа и 8 минут. За это время в прямом эфире президент ответил на 81 вопрос. Всего в колл-центры пришло более полутора миллионов обращений.

Прямая линия была уже 17-й по счёту. Первые пять таких эфиров продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки.

В начале Прямой линии Путин отметил, что главная проблема россиян - уровень жизни и падение реальных доходов. Первый вопрос задал пожарный из Калининградской области. Он пожаловался на низкую зарплату - он получает всего 16 тысяч рублей. Президент ответил, что эту проблему будут решать уже в ближайшие годы.

Президент подчеркнул, что одна из главных задач государства - повысить уровень жизни пенсионеров. По словам Путина, индексация пенсий по старости в этом году составила больше семи процентов.

- Обвинённый в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина может быть мёртв. Через месяц после массовой драки в Подмосковье - отец участника конфликта обратился в полицию. Он заявил, что его сына ранили из огнестрельного оружия, и после этого тот пропал.

- Водителей накажут за проезд "зайцем" на платных дорогах. Правительство предложило ввести штраф - две с половиной тысячи рублей. Санкции нужны для запуска системы "фри флоу" (свободный поток) - она позволит отказаться от шлагбаумов на пунктах сбора денег за проезд.

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