2019-06-22T15:24:48+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Темы дня : В МВД появится новый отдел, а ГИБДД предложили отбирать водительские удостоверения без суда

Антон Челышев с главными новостями дняАнтон Челышев с главными новостями дня

Антон Челышев с главными новостями дня

В МВД появится новый отдел, а ГИБДД предложили отбирать водительские удостоверения без суда

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Главные темы:

- Продавец фруктов из Азербайджана вернул иркутянину потерянный миллион рублей.

- У МВД появится новый отдел - отдел по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках. Решение приняли по итогам «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Новый отдел будет следить за нарушениями со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

- В России предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Они смогут без суда отбирать у автомобилистов водительские удостоверения. По мнению авторов поправок, это сократит количество ДТП. По мнению экспертов, такая инициатива может привести к новым коррупционным схемам.

- Следственный комитет предложил ужесточить наказания для врачей. В ведомстве предлагают ввести уголовную ответственность за ненадлежащую медпомощь, а также наказывать медиков, виновных в гибели двух и более пациентов, тюремным заключением до семи лет.

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