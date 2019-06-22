Темы дня : В МВД появится новый отдел, а ГИБДД предложили отбирать водительские удостоверения без суда

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-22T15:24:48+03:00

В МВД появится новый отдел, а ГИБДД предложили отбирать водительские удостоверения без суда 00:00 00:00

Главные темы:

- Продавец фруктов из Азербайджана вернул иркутянину потерянный миллион рублей.

- У МВД появится новый отдел - отдел по борьбе со злоупотреблениями по делам о наркотиках. Решение приняли по итогам «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Новый отдел будет следить за нарушениями со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков.

- В России предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Они смогут без суда отбирать у автомобилистов водительские удостоверения. По мнению авторов поправок, это сократит количество ДТП. По мнению экспертов, такая инициатива может привести к новым коррупционным схемам.

- Следственный комитет предложил ужесточить наказания для врачей. В ведомстве предлагают ввести уголовную ответственность за ненадлежащую медпомощь, а также наказывать медиков, виновных в гибели двух и более пациентов, тюремным заключением до семи лет.