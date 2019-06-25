25 Июнь 19:03 2019-06-25T20:37:54+03:00

Поляк пытался украсть секреты С-300, в Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна, пособия на детей повысят с 50 рублей до 10 тысяч 00:00 00:00

Главные темы:

- Поляка приговорили к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж и попытку получить секретные комплектующие российского зенитно-ракетного комплекса С-300 - об этом сообщают в ФСБ.

- В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна. Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок.

- В России подготовили законопроект о повышении критериев нуждаемости. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом развитию демографии. По словам премьер-министра, пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тысяч.

- Похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве и центральном регионе к концу недели. Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синеньков рассказал, что в столице выпадет половина месячный нормы осадков.