2019-06-26T11:43:46+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Грузинский лари упал до исторического минимума, а российские выпускники считают нормальной зарплату в 120 тысяч

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Грузинский лари упал до исторического минимума, а российские выпускники считают нормальной зарплату в 120 тысяч

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Главные темы:

- Грузинский лари упал до исторического минимума. Вахтанг Кикабидзе посчитал, что скандал в Грузии был предсказуем и запланирован и российского депутата в кресло спикера посадили специально. Правительство думает, как возместить авиакомпаниям убытки от отмены рейсов в Грузию.

- Министр образования Хакасии перепутала автора Горя от ума.

- Альфа Банк подсчитал, что средний класс уменьшился.

- Инспектор гаджетов.

- В Думу внесен проект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию.

- В России составили «черный список» чиновников — в нем уже тысяча человек: жулики, жертвы служебных интриг и «мертвые души». Кто и за что попадает в федеральный реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия.

- Выпускники, если не поступят в институт, будут жить на средства родителей и ждать "достойной работы" (29%), а 12 % будут рады любой работе.

Достойной зарплатой выпускники называют (в городах-миллионниках) - 100-120 тысяч, (города с населением менее миллиона) - 80-100 тысяч.

- Коридоры власти.

- Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства.

- Авторам надписи «Город-отстой» на въезде в аэропорт Магадана грозит до 3 лет тюрьмы.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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