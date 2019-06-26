СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-26T16:30:32+03:00

Кому свежее яблоко? Ставим публичную iOS 13 00:00 00:00

Публичная версия новой операционки для айфонов наконец-то стала доступна. А это значит, что установить ее теперь могут не только разработчики, но и все неравнодушные к купертинским яблокам. Я уже успел походить с новой iOS 13 сутки и спешу поделиться с вами впечатлениями.

Первое, что действительно бросается в глаза - распознавание лиц стало работать на порядок быстрее. Face ID и раньше был довольно шустрым. Но теперь разблокировка айфона происходит почти мгновенно, словно защиты и вовсе нет. Мелочь, а приятно.

Второе мое впечатление - это долгожданный темный режим. Пользователи Андройда сейчас ехидно улыбнутся, мол, инспектор Тагиров, эта фича есть у нас уже много лет! И будут абсолютно прАвы. Я же - на радость любителям зеленого робота - добавлю, что темная тема в новой iOS 13 пока что работает только в стандартных приложениях: в настройках, заметках, App Store и т.д. В сторонних программах режим начнет функционировать, когда его внедрят сами разработчики. Скорее всего, большинство сервисов затемнят уже ближе к официальному релизу прошивки в сентябре. В целом же долгожданное обновление работает хорошо: никаких проблем или багов с темной темой я пока не заметил. Еще из плюсов нужно отметить, что режим можно включать и отключать не только вручную, но и по расписанию.

Галерея фотографий тоже получила серьезные изменения. И, признаюсь, поначалу выглядит совсем непривычно. Снимки теперь автоматически группируются по дням, месяцам и годам. У меня это выглядит довольно странно, так как помимо фотографий в моей галерее хранится огромное количество скриншотов. Немного покопавшись, я увидел, что в настройках есть вариант вернуть старый вариант просмотра фотографий. Фууух.

Ну а дальше - по мелочи. Помните этот огромный дурацкий индикатор громкости, который на несколько секунд перекрывал пол экрана во время регулировки звука? Ну так вот, наконец-то он стал маленьким и аккуратным. Отныне миниатюрный значок появляется в левом углу экрана и совсем не мешает обзору.

3D тач тоже исчез. Совсем. Теперь для открытия дополнительного меню больше не нужно давить с усилием на экран. Достаточно просто подержать на ней палец. По ощущениям, теперь оно открывается чуть дольше, чем при работающем 3D Touch. Но, по большому счету, разница едва ощутима.

Ну а теперь советы по установке. Напомню еще раз, эта версия прошивки - публичная бета! А значит, ошибки и баги не исключены. Но если вы не в силах ждать сентября и решили пойти моим путем, перед установкой я советую вам сделать резервную копию. После этого заходите на сайт бета-тестирования эпл и качайте на телефон специальный профиль. Если вы все сделали правильно, телефон перезагрузится и в настройках вы увидите долгожданный значок обновления. Вуаля! Теперь вы пользователь 13-ой iOS… безнадежный яблочник, айфоновод, яблокофил, яблокофоб. Ну, или как там нас еще называют..?