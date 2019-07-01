СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-01T11:10:50+03:00

Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы 00:00 00:00

Главные темы:

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