2019-07-01T11:10:50+03:00
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Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы

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Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня

Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы

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Главные темы:

- Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы. В городе Канск Красноярского края началась эвакуация людей из-за паводка.

- Что ожидает россиян с 1 июля.

- Сцены с поцелуями однополых пар показали на молодежном форуме «Таврида» в Крыму. Сообщается, что постановку осуществлял выпускник мастерской Кирилла Серебренникова и актер Гоголь-центра Илья Ромашко. Форум «Таврида» проводится в Крыму под эгидой Росмолодежи.

- Хабаровчан из пятиэтажки заставили платить за ремонт несуществующего лифта.

- Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей. Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").

- «Дети облизываются, когда я ужинаю в ресторане, а им ничего не покупаю»: рассуждения отца из Анапы возмутили пользователей соцсетей.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Грузинские вина в России: Пить можно, но должно стоить вдвое дешевле! Роспотребнадзор недоволен грузинскими винами. "Комсомолка" разбирается, действительно ли их качество оставляет желать лучшего.

- Певица Нино Катамадзе назвала Россию агрессором и отказалась выступать. Сообщение появилось накануне в Facebook грузинской певицы, но теперь этой записи нет в публичном доступе.

- Следствие ужесточило обвинение врачам из Калининграда по делу о смерти новорожденного.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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