Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы
Михаил Антонов и Александра Кочнева - с главными темами дня
Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы
Главные темы:
- Наводнение в Иркутске: пять человек погибли, 153 в больницах, затоплены тысячи домов и целые районы. В городе Канск Красноярского края началась эвакуация людей из-за паводка.
- Что ожидает россиян с 1 июля.
- Сцены с поцелуями однополых пар показали на молодежном форуме «Таврида» в Крыму. Сообщается, что постановку осуществлял выпускник мастерской Кирилла Серебренникова и актер Гоголь-центра Илья Ромашко. Форум «Таврида» проводится в Крыму под эгидой Росмолодежи.
- Хабаровчан из пятиэтажки заставили платить за ремонт несуществующего лифта.
- Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей. Рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека в год и месяц составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Российской газеты").
- «Дети облизываются, когда я ужинаю в ресторане, а им ничего не покупаю»: рассуждения отца из Анапы возмутили пользователей соцсетей.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Грузинские вина в России: Пить можно, но должно стоить вдвое дешевле! Роспотребнадзор недоволен грузинскими винами. "Комсомолка" разбирается, действительно ли их качество оставляет желать лучшего.
- Певица Нино Катамадзе назвала Россию агрессором и отказалась выступать. Сообщение появилось накануне в Facebook грузинской певицы, но теперь этой записи нет в публичном доступе.
- Следствие ужесточило обвинение врачам из Калининграда по делу о смерти новорожденного.
- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.