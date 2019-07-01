СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-01T15:50:32+03:00

Авада Кедавра или во что играют наши дети 00:00 00:00

Еще несколько лет назад на улицах можно было наблюдать довольно странные картины. Дети, подростки и даже взрослые пристально вглядывались в окружающий мир через камеру смартфона и охотились за невидимыми для остальных виртуальными существами. Все правильно, это была игра Покемон Гоу, в которую играли десятки миллионов людей по всему миру. Ну а создателям она принесла рекордные деньги - 1 миллиард! И это только за первые семь месяцев!

Студия Ниантик, заселившая окружающий нас мир покемонами три года назад, снова в деле. Но теперь охотиться придется не за сказочными зверушками, а за волшебными предметами и существами из вселенной Гарри Поттера. Так что, если вдруг вернувшись с работы, вы застанете своих детей, размахивающий смартфонами и выкрикивающими странные фразы… типа Экспекто патронум или Вингардиум Левиоса.. не пугайтесь.

Так о чем эта игра и во что будут играть наши дети в ближайшее время? Harry Potter: Wizards Unite мобильная игра с дополненной реальностью, где практически вся активность происходит на свежем воздухе. И от одного объекта к другому нужно перемещаться по реальному миру, а не виртуальному. В отличие от игры про покемонов, объекты здесь привязаны не к природным условиям заданной местности, а к конкретным историческим зданиям, памятникам, мемориальным доскам и другим «достопримечательностям».

По сюжету во вселенной этой игры произошла катастрофа. В мир людей попали магические предметы и существа из мира волшебников. Ну а вас берут одним из добровольцев, чтобы помочь разобраться в проблеме и вернуть все на свои месте. Во время прохождения вы (ну или ваши дети) сможете повышать уровни, варить зелья и делать всё то, о чем рассказывают фильмы. Кстати, события тут происходят уже после сюжета фильмов про «Гарри Поттера».

Краеведческая часть игры разработана действительно тщательно. И игнорировать ее не получится. Заклинания отнимают энергию, и восстанавливать ее нужно в специальных местах, разбросанных по карте.

Скорее всего, школьникам - а именно они целевая аудитория - с помощью игры пытаются показать именно то, чего они раньше не видели — те же мемориальные доски и памятники известным людям. Что ж, может, хотя бы с этого приложения наши дети начнут интересоваться историей и тем, что нас окружает?

Не смотря на то, что игра уже вышла в США, Великобритании и еще 25 странах, в России, она пока недоступна. Но ходят слухи, что это вопрос пары недель. Впрочем, ограничение легко можно обойти. Достаточно в настройках телефона - будь то iOS или Андройд - поменять регион, выбрав тот, где игра уже доступна. Так что, если решите провести выходные с детьми на свежем воздухе и расколдовать пару зачарованных предметов, я рекомендую!