9 Июль 19:46 2019-07-10T17:11:41+03:00

The Times: «Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике» 00:00 00:00

История с пожаром на глубоководном аппарате в Баренцевом море закончилась, но мировая пресса не оставляет эту тему. Зарубежные журналисты, пытаясь докопаться до выгодной им правды, смешали и факты, и домыслы. В теме разбирался Егор Зайцев.