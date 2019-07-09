2019-07-10T17:11:41+03:00
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Егор ЗАЙЦЕВ

The Times: «Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике»

Пожар на российском атомном глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков.Пожар на российском атомном глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Секреты «Лошарика». Гибель 14 российских подводников не даёт покоя иностранным СМИ

The Times: «Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике»

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История с пожаром на глубоководном аппарате в Баренцевом море закончилась, но мировая пресса не оставляет эту тему. Зарубежные журналисты, пытаясь докопаться до выгодной им правды, смешали и факты, и домыслы. В теме разбирался Егор Зайцев.

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