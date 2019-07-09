The Times: «Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике»
Пожар на российском атомном глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Секреты «Лошарика». Гибель 14 российских подводников не даёт покоя иностранным СМИ
The Times: «Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике»
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История с пожаром на глубоководном аппарате в Баренцевом море закончилась, но мировая пресса не оставляет эту тему. Зарубежные журналисты, пытаясь докопаться до выгодной им правды, смешали и факты, и домыслы. В теме разбирался Егор Зайцев.