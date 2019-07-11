2019-07-11T14:30:20+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Во время шторма в Греции погибли россияне, на Украине предложили переименовать Россию и русский язык, абоненты стали чаще жаловаться на операторов сотовой связи

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Во время шторма в Греции погибли россияне, на Украине предложили переименовать Россию и русский язык, абоненты стали чаще жаловаться на операторов сотовой связи

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Главные темы:

- Генконсульство России в Салониках подтвердило гибель двоих российских туристов. Как рассказал генеральный консул Александр Щербаков, жертвами шторма в Халкидиках стали маленький ребенок и его отец.

- Британский самолет-разведчик во второй раз за два дня пролетел вдоль Крыма. Англичане вплотную приблизились к государственной границе России.

- В России бушуют лесные пожары. Площадь возгорания - примерно 130 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае, Иркутской области, в Забайкалье и в Амурской области. Контролируемые природные пожары зарегистрированы еще в шести регионах страны - почти все на Дальнем Востоке. Горят также особо охраняемые территории.

Катастрофические лесные пожары полыхают в России ежегодно. Их тушат разными способами, есть и совсем экзотические, например - вызвать дождь. Корреспонденты «Комсомольской правды» попали на борт специального самолета-зондировщика с говорящим названием «Циклон».

- Советник украинского президента Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. На Украине и в России разные диалекты, поэтому нужно разделить их - заявил Потураев в эфире украинского телеканала.

- Абоненты стали чаще жаловаться на операторов сотовой связи. Во втором квартале этого года количество обращений в Роскомнадзор выросло больше, чем на двадцать процентов. Как правило, пользователи недовольны завышением счетов и навязыванием услуг со стороны операторов. При этом качество связи волнует абонентов значительно меньше.

- Треть россиян считают, что пользоваться такси выгоднее, чем ездить на личном авто - такой результат показало исследование компании РесерчМи.

Почти 80% автомобилистов пользуется услугами наемных перевозчиков. Самые активные пользователи - москвичи. 44% респондентов обращаются к услугам таксопарков несколько раз в месяц, около трети автовладельцев пересаживаются с личного транспорта в такси несколько раз в неделю.

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