СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-18T16:03:27+03:00

Киев не признает упрощение получения российского гражданства, с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах, жестокий маньяк появился в Архангельске 00:00 00:00

Главные темы:

- Киев не признает указ Владимира Путина, упрощающий получение российского гражданства для жителей Донбасса.

- С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актёра после того, как предполагаемый потерпевший отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

- Жестокий маньяк появился в Архангельске. Такие слухи поползли по городу месяц назад, когда возле заброшенной стройки нашли тело 17-летней девушки, студентки одного из местных колледжей. Её задушили, но перед смертью изуродовали лицо осколками стекла. Почти месяц полиция искала маньяка. Но выяснилось, что на самом деле все гораздо страшнее.

- Россияне предпочитают расплачиваться одной банковской картой об это свидетельствуют данные холдинга «Ромир». 58% держателей банковских не собираются оформлять другие. Семь лет назад большинство опрошенных говорили, что они пользуются двумя-тремя картами. Кроме того, 12% респондентов сообщили, что рассчитываются наличными.