СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-21T15:00:56+03:00

Киев нарушает перемирие на Донбассе, Госдума подкорректировала список шпионских устройств, в России появился новый вид туризма 00:00 00:00

Главные темы:

- Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине на 12.00 составила 13,61%. По данным опроса, проведенным центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований, лидерство принадлежит партии главы государства «Слуга народа» (42,5 процента), на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1 процента). Предварительно в Раду также проходят партия «Европейская солидарность» (8,1 процента) и «Батькивщина» (7,6 процента).

- В день выборов на Украине в Донбассе наступило бессрочное перемирие. Оно вступило в силу минувшей ночью. Военным запрещается применение любого вида огня, проведение наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Но не смотря на это за несколько часов до перемирия ВСУ обстреляли город Первомайск Луганской народной республики. Решение о перемирии приняли 17 июля на очередном заседании в Минске контактной группы. Там же согласовали процедуру обмена пленными по формуле "101 на "50".

- Иркутские власти решили купить санаторий в Саянске, чтобы разместить там семьи, пострадавшие от паводка. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести.

- Госдума приняла поправки в закон о шпионских устройствах. Теперь к специальным техническим средствам не относятся приборы, которые продаются в свободном доступе, могут определять местоположение, фотографировать или снимать видео при условии, что они расположены открыто.

- Украинские военные приготовились дать отпор России в районе Чернобыльской АЭС. А все из-за истерики местного волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он у себя в Facebook написал, что российская армия пересекла белорусско-украинскую границу в Полесье и двинулась на Киев. В министерстве обороны Белоруссии заявили, что никаких военных на границе нет.

- В России появился новый вид туризма. Это так называемые bleisure-путешествия - совмещение деловой поездки с отдыхом. Термин объединяет слова business (бизнес) и leisure (досуг). Эксперты связывают рост популярности подобного формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов, (люди, которые родились после 1981 года). Они предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремящихся изучать новые места.