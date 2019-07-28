Появление приказа «Ни шагу назад», Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве и похороны Высоцкого
Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Появление приказа «Ни шагу назад», Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве и похороны Высоцкого
28 июля. В этот день в разные годы:
1942 год. Выходит приказ Наркомата обороны СССР "Ни шагу назад".
1957 год. В Москве начинается 6-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
1980 год. Многотысячные похороны Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.