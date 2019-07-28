СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-28T12:23:23+03:00

Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Появление приказа «Ни шагу назад», Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве и похороны Высоцкого 00:00 00:00

28 июля. В этот день в разные годы:

1942 год. Выходит приказ Наркомата обороны СССР "Ни шагу назад".

1957 год. В Москве начинается 6-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

1980 год. Многотысячные похороны Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.