2019-07-30T17:38:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Приказ о ликвидации мощей святых, приговоры врагам народа и премьера «Санта-Барбары»

История в людях и песнях. Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годыИстория в людях и песнях. Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

История в людях и песнях. Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Приказ о ликвидации мощей святых, приговоры врагам народа и премьера «Санта-Барбары»

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30 июля. В этот день в разные годы:

1920 год. Постановление о ликвидации мощей в советском государстве.

1937 год. Чрезвычайные тройки получают право выносить приговоры врагам народа.

1961 год. Названы строки построения коммунизма в СССР и появляется фраза «нынешнее поколение будет жить при коммунизме».

1984 год. На телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара».

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