Приказ о ликвидации мощей святых, приговоры врагам народа и премьера «Санта-Барбары»
История в людях и песнях. Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы
Приказ о ликвидации мощей святых, приговоры врагам народа и премьера «Санта-Барбары»
30 июля. В этот день в разные годы:
1920 год. Постановление о ликвидации мощей в советском государстве.
1937 год. Чрезвычайные тройки получают право выносить приговоры врагам народа.
1961 год. Названы строки построения коммунизма в СССР и появляется фраза «нынешнее поколение будет жить при коммунизме».
1984 год. На телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара».