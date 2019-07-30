СЕГОДНЯ 04:46 2019-07-30T17:38:49+03:00

История в людях и песнях. Михаил Антонов - с обзором событий, произошедших в этот день в разные годы

Приказ о ликвидации мощей святых, приговоры врагам народа и премьера «Санта-Барбары» 00:00 00:00

30 июля. В этот день в разные годы:

1920 год. Постановление о ликвидации мощей в советском государстве.

1937 год. Чрезвычайные тройки получают право выносить приговоры врагам народа.

1961 год. Названы строки построения коммунизма в СССР и появляется фраза «нынешнее поколение будет жить при коммунизме».

1984 год. На телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара».