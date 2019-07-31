Битва на Хасане, гибель Антуана Сент-Экзюпери, открытие стадиона Лужники, начало строительства хрущевок
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Битва на Хасане, гибель Антуана Сент-Экзюпери, открытие стадиона Лужники, начало строительства хрущевок
31 июля. В этот день в разные годы:
1928 год - на заставке киностудии "Метро голден майер" появился лев.
1938 год - советско-японская битва на озере Хасан.
1944 год - погибает Антуан Сент-Экзюпери.
1956 год - в Москве открыт стадион "Лужники".
1957 год - Постановление ЦК КПСС о строительстве доступного жилья, так называемых "хрущевок".
1999 год - американский хит-парад возглавляет Кристина Агилера.