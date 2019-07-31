2019-07-31T23:03:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Битва на Хасане, гибель Антуана Сент-Экзюпери, открытие стадиона Лужники, начало строительства хрущевок

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Битва на Хасане, гибель Антуана Сент-Экзюпери, открытие стадиона Лужники, начало строительства хрущевок

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31 июля. В этот день в разные годы:

1928 год - на заставке киностудии "Метро голден майер" появился лев.

1938 год - советско-японская битва на озере Хасан.

1944 год - погибает Антуан Сент-Экзюпери.

1956 год - в Москве открыт стадион "Лужники".

1957 год - Постановление ЦК КПСС о строительстве доступного жилья, так называемых "хрущевок".

1999 год - американский хит-парад возглавляет Кристина Агилера.

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