Эпидемия чумы, открытие Беломорско-Балтийского канала, начало слушаний по поводу убийства Джона Леннона
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Эпидемия чумы, открытие Беломорско-Балтийского канала, начало слушаний по поводу убийства Джона Леннона
2 августа. В этот день в разные годы:
1812 год - в Одессе начинается эпидемия чумы.
1933 год - открытие Беломорско-Балтийского канала.
1996 год - в России приведен в исполнение последний смертный приговор.
1981 год - начало слушаний по поводу убийства Джона Леннона.