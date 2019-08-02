2019-08-02T00:54:18+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Эпидемия чумы, открытие Беломорско-Балтийского канала, начало слушаний по поводу убийства Джона Леннона

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Эпидемия чумы, открытие Беломорско-Балтийского канала, начало слушаний по поводу убийства Джона Леннона

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2 августа. В этот день в разные годы:

1812 год - в Одессе начинается эпидемия чумы.

1933 год - открытие Беломорско-Балтийского канала.

1996 год - в России приведен в исполнение последний смертный приговор.

1981 год - начало слушаний по поводу убийства Джона Леннона.

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