2019-08-02T22:39:14+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Трамп выиграл торговую войну у Китая и оказался в ловушке собственной победы

Известный экономист Михаил Делягин объясняет, зачем впервые за 10 лет США снизили ставку федеральной резервной системы, как с этим связаны новые санкции против России и причем тут новые выборы Трампа.Известный экономист Михаил Делягин объясняет, зачем впервые за 10 лет США снизили ставку федеральной резервной системы, как с этим связаны новые санкции против России и причем тут новые выборы Трампа.

Известный экономист объясняет, зачем впервые за 10 лет США снизили ставку федеральной резервной системы, как с этим связаны новые санкции против России и причем тут новые выборы Трампа

Михаил Делягин: Трамп выиграл торговую войну у Китая и оказался в ловушке собственной победы

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17 Июня 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Экономика : Союз Сокрушимый. Ленин думал, что в Германии победит социализм и она станет одной из Союзных республик. Но что-то пошло не так

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН

В гостях: Евгений СПИЦЫН
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