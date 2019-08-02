Михаил Делягин: Трамп выиграл торговую войну у Китая и оказался в ловушке собственной победы
Известный экономист Михаил Делягин объясняет, зачем впервые за 10 лет США снизили ставку федеральной резервной системы, как с этим связаны новые санкции против России и причем тут новые выборы Трампа.
Известный экономист объясняет, зачем впервые за 10 лет США снизили ставку федеральной резервной системы, как с этим связаны новые санкции против России и причем тут новые выборы Трампа
Михаил Делягин: Трамп выиграл торговую войну у Китая и оказался в ловушке собственной победы
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