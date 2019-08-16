16 Авг. 19:03 2019-08-16T23:11:01+03:00

Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете 00:00 00:00

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- Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего посадку под Жуковским. Президент также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества и выразил надежду, что таких происшествий в России будет как можно меньше.

- Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна. По данным МИД, неизвестные напали на грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. На борту находились восемь членов экипажа. Дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях скорейшего освобождению российских граждан — подчеркнули в МИД.

- Суд назначил 5 суток ареста дебоширу, который пытался выбить головой иллюминатор в самолете. Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Пьяного пассажира сразу доставили в отделение полиции, уже в МВД 32-летний житель Ленинградской области осознал масштабы произошедшего.