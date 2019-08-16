2019-08-16T23:11:01+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете

00:00
00:00

Главные темы:

- Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего посадку под Жуковским. Президент также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества и выразил надежду, что таких происшествий в России будет как можно меньше.

- Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна. По данным МИД, неизвестные напали на грузовое судно «Мармалайта», которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. На борту находились восемь членов экипажа. Дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях скорейшего освобождению российских граждан — подчеркнули в МИД.

- Суд назначил 5 суток ареста дебоширу, который пытался выбить головой иллюминатор в самолете. Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Пьяного пассажира сразу доставили в отделение полиции, уже в МВД 32-летний житель Ленинградской области осознал масштабы произошедшего.

Скачать передачу [mp3, 6.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Августа 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: С найденным в тайге под Омском трехлетним мальчиком работает психолог, мать тяжелобольного ребенка задержали за покупку лекарства, Приморье накрыло тайфуном

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Израиль сбил ракету, выпущенную из сектора Газа
На предприятиях и в офисах могут ограничить продажу чипсов и газировки
В крови людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновске, обнаружен яд
На МКАД сгорела Газель с газовым оборудованием
В «Яндексе» считают, что работа новостных агрегаторов достаточно отрегулирована
В России вырос интерес абитуриентов к IT-направлениям
В Госдуме заявили о необходимости создания инструкции для поиска редких лекарств
У берегов Камеруна пираты захватили два торговых судна и похитили с них 17 моряков
Власти Абхазии поддержали идею организации морского сообщения с Россией
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
В Германии хор мальчиков обвинили в дискриминации
Суд в Москве оставил в СИЗО еще пятерых украинских моряков