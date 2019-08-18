СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-18T13:24:23+03:00

Приморье накрыл тайфун, экс-президент Украины рассказал, чего боится Россия и россияне стали пятикратными чемпионами мира по танковому биатлону 00:00 00:00

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- Пять населённых пунктов Приморья оказались отрезаны из-за паводка. Регион накрыл тайфун "Кроса", из-за него в семи районах объявили режим ЧС и 70 человек вывезли в пункты временного размещения. За последние сутки число подтопленных домов утроилось, но ураган постепенно уходит из Приморья. По прогнозам синоптиков, до 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, но дожди будут умеренными.

- А в Сочи после ливня в четырех реках уровень воды достиг опасных отметок. Реки Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста пока не вышли из берегов, и подтопленных домовладений нет. Шторм бушует в Сочи с пятницы. Экстренное предупреждение действует до 19 августа.

- Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook: «Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации".

В Госдуме к словам Порошенко также отнеслись с иронией. Депутат от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что украинцы едины только в попытках занять "хлебные" должности и провернуть финансовые махинации.

- Россияне установили сразу два рекорда танкового биатлона и стали пятикратными чемпионами мира по танковому биатлону. На подмосковном полигоне Алабино состоялся финал самого захватывающего и зрелищного вида соревнований на Армейских международных играх-2019. После двух недель труднейших состязаний 23 команд в вождении боевых машин, в стрельбе, в скорости, в преодолении препятствий, в финал вышли только четыре - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России. Кстати, успех азербайджанцев стал буквально сенсацией - они внезапно вытеснили Китай из гонки прямо накануне финала.

- Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь. Ведомство разработало целую программу, которая должна снизить количество несчастных случаев на производстве, а заодно - укрепить здоровье сотрудников. По ней каждый работодатель должен будет завести алкотестер, а корпоративы проводить без выпивки.