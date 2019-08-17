СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-17T16:32:02+03:00

Пилоты А321 открыли матч «Урала» против «Крыльев советов» в Екатеринбурге, Минтруд определил самые востребованные профессии 00:00 00:00

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- Межгосударственный авиационный комитет продолжает расшифровку данных бортовых самописцев самолета А321, аварийно севшего 15 августа в Подмосковье. Авиаэксперты анализируют информацию с черных ящиков, при этом качество записи хорошее - сообщили в комитете.

Экипаж рейса «Уральских авиалиний» сегодня открыл матч «Урала» против «Крыльев советов» в Екатеринбурге. Весь стадион кричал «Молодцы».

- У медиков, которые работали с пострадавшими после ЧП в Северодвинске нет облучения радиацией - сообщили в Минздраве.

- Самыми востребованными профессиями в этом году оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист. Таковы результаты опроса Минтруда. Также в десятку вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.