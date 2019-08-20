20 Авг. 13:03 2019-08-20T17:49:24+03:00

России грозит новый кризис, Минэкономразвития выявило, что частные камеры не снижают аварийность на дорогах, россияне стали меньше брать микрозаймы 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- России грозит новый кризис. Эксперты Высшей школы экономики считают, что он наступит уже через год. В стране упадет уровень ВВП, вырастет инфляция и возникнут трудности в госбюджете.

Директор центр конъюнктурных исследований университета Георгий Остапкович отмечает, что экономические проблемы у России произойдут, если торговая война США и Китая достигнет точки кипения.

- Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дорогах. В ведомстве отметили, что их ставят для заработка, а не для снижения количества ДТП. Согласно докладу министерства, в местах, где установлена тренога, аварийность снизилась на 20 процентов, а там, где стоит государственная камера, этот показатель не выше 15%.

Автоюрист Дмитрий Славнов утверждает, что частные фото-видеофиксаторы установлены не по правилам и поэтому не могут повлиять на безопасность дорог.

- Православные активисты в Новосибирске отобрали футболку у прохожего. Общественникам не понравилось, что на одежде сибиряка, якобы, красовалась карикатура на известного святого. В результате, парню пришлось чуть ли не голым возвращаться домой. В соцсетях эту ситуацию оценили по-разному: одни пользователи встали на защиту духовности и обвинили паренька в безнравственности, а другие напротив - осудили действия православных активистов.

- Росстат выяснил,в каких регионах больше всего тратят на еду. Оказалось, что в Ингушетии и Дагестане у жителей на продукты уходит почти 60 процентов от всех потребительских расходов. В Москве, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе эта цифра в два раза ниже.

Как рассказал экономист Антон Шабанов, большие траты на еду в первую очередь связаны с низкой заработной платой в регионах.

- В России стали меньше брать микрозаймы. По результатам исследования бюро кредитных историй «Эвифакс», впервые с 2016 года выдачи сократились на пятнадцать процентов.

Снижение интереса к микрозаймам носит обычный сезонный характер, - отмечает генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов.