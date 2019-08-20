20 Авг. 18:03 2019-08-20T21:11:00+03:00

Пропавшую 5-летнюю девочку ищут более 800 человек, Рогозин поблагодарил Маска за конкуренцию, россияне стали меньше брать микрозаймов 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Пятилетнюю девочку в Нижегородской области ищут уже больше восьмисот человек. Лес, куда предположительно ушел ребенок, зарос кустами и высокой травой, что затрудняет поиски. Поэтому пришлось увеличить число полицейских и спасателей. С подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Юлия Данченко.

- Дмитрий Песков заявил что в ситуации с зарубежными лекарствами в России нужна золотая середина. При этом пресс-секретарь президента напомнил, что этой проблемой уже давно пора было заняться вплотную.

- В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна. Он также ответит за то, что ударил полицейского, который спасал ребенка.

Участковый Василий Мартынов рассказал Лайфу, как сумел попасть в квартиру и забрать девочку у разъярённого отца.

- Дмитрий Рогозин поблагодарил Илона Маска за влияние на Роскосмос. Глава корпорации на встрече с участниками форума "Машук" отметил важность появления компании SpaseX, так как их разработки бросают всем вызов. По мнению Рогозина, это хороший стимул для дальнейшей работы, заставляющий разрабатывать новые конкурентоспособные ракеты.

Кандидат технических наук, член-корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин считает, что наши разработчики не могут конкурировать с американской компанией SpaseX из-за устаревшей модели рабочего процесса.

- В России стали меньше брать микрозаймов. По результатам исследования бюро кредитных историй «Эвифакс», впервые с 2016 года выдачи сократились на 15%.

Снижение интереса к микрозаймам носит обычный сезонный характер, - отмечает генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов.

- В России сохраняется высокий спрос на кнопочные телефоны. Сегодня ими пользуется каждый четвертый житель страны. По данным крупных торговых сетей, за первые шесть месяцев этого года было продано около 4 миллионов таких аппаратов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил причины популярности кнопочных телефонов.