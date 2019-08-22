2019-08-22T16:54:59+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку, в Петербурге пришвартовалась «Черная жемчужина», в магазинах скупают мёд из-за пчеломора

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку, в Петербурге пришвартовалась «Черная жемчужина», в магазинах скупают мёд из-за пчеломора

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Главное. О чем говорит страна:

- Центробанк получит права блокировать сайты мошеннических организаций. Такая функция станет доступна для регулятора уже осенью этого года. Как рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, Банк России сможет останавливать работу сайтов нелегальных финорганизаций без суда.

- Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку. В продуктовых магазинах почти на пять процентов выросла доля покупок, которые оплачиваются кредитными картами. Такие цифры приводит РБК со ссылкой на исследования одного из крупнейших банков.

В прошлом году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку, продукты питания занимали только пятое место. Однако теперь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает бытовая техника и электроника.

- В Самаре продолжаются поиски местного жителя Алексея Поспелова. Пожалуй, это самый известный горожанин, с которым хотят увидеться давние друзья и правоохранители. Дело в том, что Поспелов назанимал больше 100 миллионов рублей и исчез.

- В Петербурге пришвартовалась "Черная жемчужина". Это одна из самых крупных яхт в мире. Инновационное судно увидел наш корреспондент Николай Козин, он на прямой связи со студией.

- В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных. С такой инициативой выступил депутат Виктор Зубарев. По его мнению, из зарплат этой категории граждан нужно вычитать не 13 процентов, как у всех, а всего 4. Парламентарий отметил, что льготный режим в качестве пилотного проекта нужно ввести в нескольких регионах страны.

- Россияне стали больше тратить на мед, испугавшись массовой гибели пчел - таковы результаты исследования крупнейшего оператора фискальных данных. Средний чек за покупку меда вырос почти на 20 процентов и превысил 600 рублей.

Вместе с ним с полок магазинов россияне сметают пчелиный прополис. Его ценник поднялся на 10%, средний чек превышает 200 рублей за баночку.

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