СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-23T00:27:13+03:00

Крупнейший турнир по Dota 2: почему об этом должны знать даже те, кто презирает компьютерные игры 00:00 00:00

Всем привет! С вами Александр Тагиров. И сегодня я расскажу о том, как можно неплохо зарабатывать, играя в компьютерные игры. Звучит как какой-то развод или баннерная реклама, согласитесь. Но на самом деле все законно, хоть и не так просто, как кажется. Дело в том, что в Шанхае сейчас проходит крупнейший международный турнир по Dota 2. И призовой фонд в нем превышает 33 миллиона долларов. Или два миллиарда рублей. Думаю, после этой цифры погромче сделали даже те, кто не очень любит виртуальные игрушки.

Итак, давайте с самых азов. Dota 2 - это командная многопользовательская игра, по праву признанная одной из самых популярных в мире. За свою историю она породила массу терминов, фраз и выражений, которые успешно существуют от нее в отрыве и используются людьми, ни разу в доту не игравшими. Отмечу сразу, это не самая простая для понимания игра - она требует изрядной доли стратегического мышления. И в этом и ее прелесть.

Игра представляет собой сражение на общей карте. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, где каждый управляет своим персонажем. Персонажей или героев, как их правильно называют, к слову, здесь на выбор больше сотни. И у каждого из них есть свой собственный и уникальный набор способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект-«крепость», принадлежащий вражеской стороне, ну и соответственно защитить от уничтожения собственный.

Международный турнир, который проходит сейчас в Шанхае, называется International 2019. И если вы думаете, что участники просто сидят перед компами, чтобы потом получить свои миллионы, то... вы правы. Команды собираются для подготовки и тренируются целыми сутками. Они живут вместе, едят вместе и готовятся к чемпионату вместе. Практически, как и любая спортивная команда перед Олимпиадой.

Дело в том, что виртуальные игры давно стали частью нашей культуры. А киберспорт превратился в профессиональную индустрию с очень и очень большими деньгами на кону. Как и на любом турнире, перед его началом букмекеры оценивают шансы команд на победу. Претендентов в этом году несколько — европейская команда Team Secret и китайская Vici Gaming. Победить может кто угодно. Для любителей “поболеть за наших” есть хорошие новости. Российская команда тоже принимает участие в соревновании и называется Virtus Pro.

Если вы решили найти пару минут и посмотреть, как сражаются наши ребята на мировой (хоть и виртуальной) арене, установите на телефон или планшет приложение Twitch. Также следить за турниром можно непосредственно в самой игре, но вряд ли это удобный для вас вариант. Но на самом деле проще всего позвонить своим детям и сказать, что вы хотите посмотреть чемпионат по Доте. Дети удивятся, но быстро помогут решить этот вопрос.