2019-08-23T14:27:51+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Голикова пообещала ввезти в страну запрещенные лекарства для детей, Россию хотят позвать назад в G7. Санкциям конец?

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как обычные россияне пережили 5 лет контрсанкций и что нам будет, если мы вернемся к нормальным отношениям с ЕвропойСергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как обычные россияне пережили 5 лет контрсанкций и что нам будет, если мы вернемся к нормальным отношениям с Европой

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как обычные россияне пережили 5 лет контрсанкций и что нам будет, если мы вернемся к нормальным отношениям с Европой

Голикова пообещала ввезти в страну запрещенные лекарства для детей, Россию хотят позвать назад в G7. Санкциям конец?

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