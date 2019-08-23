Голикова пообещала ввезти в страну запрещенные лекарства для детей, Россию хотят позвать назад в G7. Санкциям конец?
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как обычные россияне пережили 5 лет контрсанкций и что нам будет, если мы вернемся к нормальным отношениям с Европой
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как обычные россияне пережили 5 лет контрсанкций и что нам будет, если мы вернемся к нормальным отношениям с Европой
Голикова пообещала ввезти в страну запрещенные лекарства для детей, Россию хотят позвать назад в G7. Санкциям конец?
00:00
00:00