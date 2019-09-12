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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин в Дагестане выпил за победу над терроризмом, суд отказался продлевать срок Хорошавину, власти ЛНР передают Киеву 54 заключенных

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Путин в Дагестане выпил за победу над терроризмом, суд отказался продлевать срок Хорошавину, власти ЛНР передают Киеву 54 заключенных

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Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин прилетел в Дагестан. Его самолет сел в аэропорту Махачкалы. Оттуда президент отправится в Ботлих.

В эти дни в Дагестане отмечают годовщину событий 20-летней давности - вторжение в республику банд террористов со стороны Чечни и их разгрома. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба террористы хотели добиться, так называемого, "освобождения" мусульман. По данным ФСБ, в результате нападения погибли почти 300 человек. Больше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских получили ранения. За нападение на Дагестан были осуждены 70 человек. Семерых, в том числе Басаева и Хаттаба, уничтожили.

- В среду президиум Верховного Суда России отменил все судебные решения о продлении срока бывшему главе Сахалинской области Александру Хорошавину, который был осужден на 13 лет колонии за взяточничество.

Адвокат Василий Иванов, обратил внимание на то, что таким образом устранены нарушения уголовно-процессуального законодательства, которые установил Европейский суд по правам человека.

Член комиссии Общественной палаты по региональному развитию и федеративным отношениям Леонид Давыдов утверждает, что теперь Хорошавин может рассчитывать на компенсацию.

- Власти самопровозглашенной Луганской народной республики в одностороннем порядке передают Киеву 54 заключенных. Это люди, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе.

Передача проходит на линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье с участием представителей Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня.

Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник рассказал, что заключенных передают по их собственному желанию.

- Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика, которого в школе затравили из-за прически. Ранее Следственный комитет начал проверку после конфликта в школе Сосновоборска - там учителя предложили перевести четырехклассника на домашнее обучение, потому что он не послушал педагогов и не подстригся.

- Сразу в нескольких регионах ожидается резкое похолодание. В конце этой недели центральную часть России накроет "ливнями" - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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