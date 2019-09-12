2019-09-12T16:33:41+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

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Главное. О чем говорит страна:

- В мире сохраняется риск ядерной войны - об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его мнению, особенно заметно, как негативная динамика проявляется в последний год.

Рябков рассказала, что действия западных коллег становятся все более агрессивными. Дипломаты за океаном не хотят обсуждать назревшие вопросы по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности", - передает ТАСС слова Рябкова.

Замглавы российского МИДа также добавил, что ядерные державы должны сделать все, чтобы не допустить войны.

- Армия США закупит пять макетов автомата Калашникова - соответствующую заявку разместило Минобороны Соединенных Штатов. К макетам должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

Военный эксперт Александр Перенджиев считает, что это обычная практика для подготовки американских солдат.

- Фигуранта "московского дела" Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов - об этом указано на сайте Росфинмониторинга. Его имя стоит под седьмым номером. Теперь Жукову заблокируют все банковские счета, а также установят ряд других ограничений.

Основные претензии к фигуранту "московского дела" связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек направляет толпу на митинге у мэрии. Правоохранительные органы изъяли из высшей школы экономики, где учится Жуков, его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Позже Егора Жукова перевели под домашний арест. Следствие признало его непричастным к массовым беспорядкам и прекратило уголовное преследование по этой статье. Ему предъявили новое обвинение в совершении преступления по статье за публичные призывы к экстремистcкой деятельности через Интернет.

- Россияне все чаще выбирают одиночество. Оказалось, что многим семья просто не по карману. Почему раньше штамп в паспорте был заветной мечтой, а теперь молодежь откладывает женитьбу на потом - выяснял мой коллега Юрий Кораблев.

- Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан после победы над американцем Дастином Порье. Боец специально прилетел в аэропорт Махачкалы ночным рейсом, чтобы избежать лишнего внимания.

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