2019-09-16T17:15:30+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Мужчинам не нравятся женщины-чиновники, садоводы смогут легко узаконить «лишние» сотки, космонавтам хотят вернуть огнестрельное оружие

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Мужчинам не нравятся женщины-чиновники, садоводы смогут легко узаконить «лишние» сотки, космонавтам хотят вернуть огнестрельное оружие

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Главное. О чем говорит страна:

- Погибшие при пожаре в Красноярске не смогли открыть дверь квартиры. Об этом сообщил заместитель мэра города Владислав Логинов. По его словам, дверь была заперта изнутри, на ключ, который не смогли найти гости, приехавшие переночевать. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

- ВЦИОМ выяснил отношение россиян к женщинам в политике. Опрошенные мужчины втрое чаще давали женщинам-чиновникам отрицательные оценки. Среди недостатков россияне чаще всего называют мягкость характера и эмоциональность. 6% респондентов считают, что женщины неспособны сосредоточиться только на работе. Из преимуществ отмечают "близость к людям, развитую интуицию, мудрость, доброту и рассудительность".

Депутат Вера Ганзя считает, что гендерный признак не влияет на работу в политической сфере. По мнению депутата Светланы Журовой женщина-политик больше думает о народе.

- Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений. Большинству требуется 35 тысяч рублей на одного члена семьи, чтобы откладывать деньги. При этом в результате опроса центра "Перспектива" выяснилось, что почти 60 процентов населения не имеют никаких сбережений

Кандидат экономических наук, директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев считает, что в реальности цифра может оказаться другой. По его мнению, люди не хотят рассказывать о своих накоплениях.

- Жительница Челябинска, чью дочь выставили на продажу в соцсетях, не может добиться наказания виновников. Судебное заседание по делу постоянно переносят. Причем тех, кто создал фейковые страницы уже нашли.

- Садоводы смогут легко узаконить "лишние" сотки. В России вступили в силы поправки, упрощающие процедуру комплексных кадастровых работ.

Теперь установка границ участков будет проводиться оптом для садовых товариществ. Инициатором выступят муниципальные власти.

- В экипировку космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие. "Роскосмос" сейчас изучает такую возможность для экипажа пилотируемого транспортного корабля "Орёл", - сообщает агентство РИА Новости. Первый полёт запланирован на 2025 год. Сейчас в аварийном запасе космонавтов пистолета нет.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко считает правильным решение вернуть оружие.

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