2019-09-22T13:00:50+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Провозглашение Французской республики, введение воинских званий в Красной армии, премьера фильма «Агент национальной безопасности»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Провозглашение Французской республики, введение воинских званий в Красной армии, премьера фильма «Агент национальной безопасности»

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22 сентября. В этот день в разные годы:

1792 год - провозглашена Французская республика.

1935 год - в Красной армии вводятся персональные воинские звания.

1984 год - первое выступление одесской комик-группы «Маски».

1999 год - премьера фильма «Агент национальной безопасности».

1994 год - первый концерт группы «Чиж и компания».

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