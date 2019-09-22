Провозглашение Французской республики, введение воинских званий в Красной армии, премьера фильма «Агент национальной безопасности»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Провозглашение Французской республики, введение воинских званий в Красной армии, премьера фильма «Агент национальной безопасности»
22 сентября. В этот день в разные годы:
1792 год - провозглашена Французская республика.
1935 год - в Красной армии вводятся персональные воинские звания.
1984 год - первое выступление одесской комик-группы «Маски».
1999 год - премьера фильма «Агент национальной безопасности».
1994 год - первый концерт группы «Чиж и компания».