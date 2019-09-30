2019-09-30T14:40:51+03:00
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Александр КОЦЕлена АФОНИНА

Военкор «Комсомолки» Александр Коц: «Если бы не Россия, сейчас Сирии в принципе не было бы»

Российские военные в том числе раздают в Сирии гуманитарку. Самые ловкие сирийцы умудряются уйти и с консервами, и с заветным фото с бойцом из России.Российские военные в том числе раздают в Сирии гуманитарку. Самые ловкие сирийцы умудряются уйти и с консервами, и с заветным фото с бойцом из России.Фото: Александр КОЦ

Четыре года назад началась российская военная операция на Ближнем Востоке

Военкор «Комсомолки» Александр Коц: «Если бы не Россия, сейчас Сирии в принципе не было бы»

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В Сирии боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» пытались отбить территорию у Сирийской арабской армии. Это уже третья серьезная атака террористов на правительственные войска за последнюю неделю.

Четыре года назад началась российская военная операция на Ближнем Востоке. Накануне этой даты военкор «Комсомолки» Александр Коц проехал по освобожденной от террористов стране, и рассказывает о том, как относятся сейчас к России в Сирии и возможно ли прекращение войны.

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