2019-10-02T00:53:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Повышение срока заключения до 25 лет, смерть Василия Шукшина, премьера программы «Взгляд»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Повышение срока заключения до 25 лет, смерть Василия Шукшина, премьера программы «Взгляд»

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2 октября. В этот день в разные годы:

1937 год - в СССР максимальный срок заключения повышен с 20 до 25 лет.

1974 год - во время съемок умирает Василий Шукшин.

1987 год - премьера программы «Взгляд».

1983 год - британская певица Бонни Тайлер оказывается на вершине американского хит-парада

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