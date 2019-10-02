Повышение срока заключения до 25 лет, смерть Василия Шукшина, премьера программы «Взгляд»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Повышение срока заключения до 25 лет, смерть Василия Шукшина, премьера программы «Взгляд»
2 октября. В этот день в разные годы:
1937 год - в СССР максимальный срок заключения повышен с 20 до 25 лет.
1974 год - во время съемок умирает Василий Шукшин.
1987 год - премьера программы «Взгляд».
1983 год - британская певица Бонни Тайлер оказывается на вершине американского хит-парада