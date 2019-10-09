Убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, свадьба Эдит Пиаф, первый сеанс Кашпировского на телевидении
Обзор событий, произошедших в этот день
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, свадьба Эдит Пиаф, первый сеанс Кашпировского на телевидении
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9 октября. В этот день в разные годы:
1934 год - убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича в Марселе.
1962 год - свадьба Эдит Пиаф с Тео Сарапо.
1989 год - на Центральном телевидении показывают первый сеанс психотерапевта Анатолия Кашпировского.