2019-10-09T01:25:06+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, свадьба Эдит Пиаф, первый сеанс Кашпировского на телевидении

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича, свадьба Эдит Пиаф, первый сеанс Кашпировского на телевидении

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9 октября. В этот день в разные годы:

1934 год - убийство короля Югославии Александра I Карагеоргиевича в Марселе.

1962 год - свадьба Эдит Пиаф с Тео Сарапо.

1989 год - на Центральном телевидении показывают первый сеанс психотерапевта Анатолия Кашпировского.

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5 Октября 2019 7:46 - 7:54

Был бы повод

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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