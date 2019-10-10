Понаехали! Росстат объяснил, почему в этом году резко возросло число мигрантов
Михаил Антонов и Мария Баченина - про главные темы дня
Михаил Антонов и Мария Баченина - о том, что делать с огромным количеством гастарбайтеров, серых схемах в онкоцентре Блохина и заявлении Медведева, пообещавшего улучшить жизнь на селе
Понаехали! Росстат объяснил, почему в этом году резко возросло число мигрантов
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