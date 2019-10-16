2019-10-16T15:31:09+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Турпоток в Турцию побил рекорд. Безопасно ли ездить на отдых теперь, с началом военной операции в Сирии

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина - про безопасность средиземноморских курортов, подозрения в финансировании Россией Греты Тунберг и льготную ипотеку для жителей сельской местности

Турпоток в Турцию побил рекорд. Безопасно ли ездить на отдых теперь, с началом военной операции в Сирии

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3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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