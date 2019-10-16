Турпоток в Турцию побил рекорд. Безопасно ли ездить на отдых теперь, с началом военной операции в Сирии
Михаил Антонов и Мария Баченина - про безопасность средиземноморских курортов, подозрения в финансировании Россией Греты Тунберг и льготную ипотеку для жителей сельской местности
Турпоток в Турцию побил рекорд. Безопасно ли ездить на отдых теперь, с началом военной операции в Сирии
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