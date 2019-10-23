2019-10-23T11:12:55+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Матвиенко заявила, что ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дняМихаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему выпускники вузов не остаются в профессии, что за неизвестная болезнь косит жителей Тюменской области и с чем связано рекордное уменьшение количества заключенных в российских тюрьмах

Матвиенко заявила, что ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 41.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
17 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Для выполнения минских соглашений нужно ликвидировать либо Л/ДНР, либо Украину. Киев и Донецк спорят, кто виноват в срыве примирения

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
17 Октября 2019 8:03 - 8:54

Главное - вовремя

Тема: «Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
3 Октября 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: «Зачем колыхать и теребонить?» Спикер ЗакСобрания Петербурга отругал депутатов за попытки перенести московские протесты в северную столицу

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Матчу Барселона - Реал Мадрид назначили новую дату: игра состоится 18 декабря
В Госдуме прокомментировали желание Украины скорее повести встречу «нормандской четверки»
Путин и президент Египта договорились работать над возобновлением чартеров
В России создали уникальное лекарство, способное убить любой штамм гриппа
Названы самые эффективные способы защиты от кибермошенничества
В Алтайском крае отмечают 100-летие со дня рождения оружейника Михаила Калашникова
МИД Турции: операция «Источник мира» приостановлена, но не окончена
С 2020 года стоимость родового сертификата увеличат на тысячу рублей
В Минздраве допускают возможность дистанционной продажи рецепторных препаратов
Кремль: США бросили курдов «на произвол судьбы
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию
Елену Малышеву срочно госпитализировали из-за высокого давления
Дороже всего свою жизнь оценивают в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке
Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»
Военная полиция России начала патрулировать позиции сирийской армии вблизи Манбиджа
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США
Жену Зеленского обвинили в неуважении к монархии и императору Японии
Эксперты сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка
Для туристов из России разработали альтернативу отдыху в Турции
В "Роскосмосе" заявили, что РФ готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма
Украинский посол раскритиковал Германию за непризнание "голодомора" геноцидом
В Госдепе сообщили, что Штаты пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400
Посол США на Украине дал показания в конгрессе
Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Бутиной в РФ из США нет
Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
В центре Киева два человека погибли от взрыва гранаты
От IT-разработок до биотехнологий: Якутия представила на форуме «Открытые инновации» восемь проектов своих ученых