Матвиенко заявила, что ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему выпускники вузов не остаются в профессии, что за неизвестная болезнь косит жителей Тюменской области и с чем связано рекордное уменьшение количества заключенных в российских тюрьмах
Матвиенко заявила, что ректоры медвузов должны отвечать за трудоустройство выпускников
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