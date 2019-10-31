СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-31T16:29:56+03:00

Путин заявил о недостаточном финансировании первичного звена здравоохранения, в 54 регионах не хватает врачей, Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе начнется 4 ноября 00:00 00:00

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