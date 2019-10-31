Путин взялся за здравоохранение, Роскосмос создаст два пилотируемых корабля «Союз МС», в Ленобласти 20 человек разделись догола, наелись грязи на болотах и погибли
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин взялся за здравоохранение, Роскосмос создаст два пилотируемых корабля «Союз МС», в Ленобласти 20 человек разделись догола, наелись грязи на болотах и погибли
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