2019-10-31T20:43:54+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин взялся за здравоохранение, Роскосмос создаст два пилотируемых корабля «Союз МС», в Ленобласти 20 человек разделись догола, наелись грязи на болотах и погибли

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин взялся за здравоохранение, Роскосмос создаст два пилотируемых корабля «Союз МС», в Ленобласти 20 человек разделись догола, наелись грязи на болотах и погибли

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