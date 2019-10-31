Премьера фильма «Человек с ружьем», покушение на президента США Герри Трумена, появление первого коммерческого канала на советском телевидении
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Премьера фильма «Человек с ружьем», покушение на президента США Герри Трумена, появление первого коммерческого канала на советском телевидении
1 ноября. В этот день в разные годы:
1938 год - премьера фильма «Человек с ружьем» Сергея Юткевича.
1950 год - совершено покушение на президента США Герри Трумена.
1989 год - на советском телевидении появляется первый коммерческий канал: 2х2.
1997 год - датско-норвежская группа Aqua занимает верхние строки британского хит-парада.