2019-11-01T00:46:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Премьера фильма «Человек с ружьем», покушение на президента США Герри Трумена, появление первого коммерческого канала на советском телевидении

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Премьера фильма «Человек с ружьем», покушение на президента США Герри Трумена, появление первого коммерческого канала на советском телевидении

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1 ноября. В этот день в разные годы:

1938 год - премьера фильма «Человек с ружьем» Сергея Юткевича.

1950 год - совершено покушение на президента США Герри Трумена.

1989 год - на советском телевидении появляется первый коммерческий канал: 2х2.

1997 год - датско-норвежская группа Aqua занимает верхние строки британского хит-парада.

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