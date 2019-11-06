Запад испугался укрепления Союзного государства России и Белоруссии, школьников научат писать доносы, 60% россиян хотят решительных перемен в стране
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Запад испугался укрепления Союзного государства России и Белоруссии, школьников научат писать доносы, 60% россиян хотят решительных перемен в стране
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