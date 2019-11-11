2019-11-11T19:10:43+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин возмутился, что на «Восточном» воруют сотнями миллионов, Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Моралесу, американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин возмутился, что на «Восточном» воруют сотнями миллионов, Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Моралесу, американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

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