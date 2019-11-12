Максим Галкин обсмеял российское ТВ. А вам что не нравится в нашем телевидении?
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают, осталась ли в России свобода слова, поможет ли в борьбе со взятками конфискация имущества у родных и знакомых коррупционеров, каковы шансы у Карины Игнатян на детском «Евровидении» и куда делся московский говор
Максим Галкин обсмеял российское ТВ. А вам что не нравится в нашем телевидении?
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