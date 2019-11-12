СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-12T16:16:16+03:00

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться на нейтральной территории, Моралес улетел в Мексику, добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире 00:00 00:00

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