Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться на нейтральной территории, Моралес улетел в Мексику, добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться на нейтральной территории, Моралес улетел в Мексику, добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире
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